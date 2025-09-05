La Chaux-de-Fonds: début de la Braderie avec un festival techno

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

La 49e édition de la Braderie-Les Horlofolies commence vendredi en fin d'après-midi à La Chaux-de-Fonds (NE). La manifestation, qui espère accueillir 160'000 visiteurs d'ici à dimanche soir, va proposer cette année un festival techno au coeur de la ville.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le collectif local Tech With Us a imaginé une scène à la place de la Carmagnole, où vont se côtoyer de 16h00 à 03h00 vendredi et samedi des jeunes talents et des têtes d’affiche internationales. Parmi ces dernières, il y aura notamment Joachim Pastor, référence de la techno mélodique française et cofondateur du label Hungry Music. Seront aussi sur scène Poto Rico, Jimmy Labeeu et Elli Acula.

Hormis le festival techno, «les déambulations artistiques resteront des incontournables, avec une dizaine de compagnies de rue et une douzaine de fanfares et groupes locaux», ont expliqué les organisateurs. Cette année, quelque 210 stands seront à disposition des visiteurs.

Budget stable

La manifestation a aussi décidé de faire du dimanche la journée des familles, en collaboration avec l’Amuse-Bar. Des jeux de société, animations créatives, speed gaming, lectures, spectacles pour enfants et ateliers seront proposés gratuitement.

Le budget de la fête reste stable, par rapport à celui de 2023. Il s’élève à environ 700’000 francs. La manifestation va fêter son 50e anniversaire en 2027, durant l’année où La Chaux-de-de-Fonds sera Capitale culturelle. «On veut marquer le coup», a déclaré à Arcinfo le responsable financier, Denis Cattin.

