La Chaux-de-Fonds: festival Mille fois le temps de retour

Keystone-SDA

La 4e édition du festival littéraire Mille fois le temps s'ouvre ce jeudi soir à La Chaux-de-Fonds (NE). L'écrivaine française Marie-Hélène Lafont, qui est en tête des ventes avec son dernier roman "Hors champ", sera présente dimanche lors de la clôture de la manifestation.

(Keystone-ATS) «Pendant quatre jours, autrices, auteurs, artistes et public se réuniront à La Chaux-de-Fonds pour célébrer la littérature sous des formes diversifiées», ont expliqué les organisateurs. Pour sa 4e édition, le festival a même doublé de volume. L’accès à la majorité des événements est gratuit.

La manifestation va notamment proposer des ateliers, des lectures avec et sans concert et des expositions. Le festival a commandé un texte à l’autrice locloise Orélie Fuchs, qui sera lu durant une balade littéraire le samedi.

L’illustratrice pour livres jeunesse Delphine Perret va proposer des ateliers, dont deux ont eu lieu avant le début de la manifestation. Le festival a d’ailleurs été précédé d’une résidence d’auteur. L’écrivain belge Célestin de Meeûs réside depuis le 8 janvier dans l’appartement de l’écrivain chaux-de-fonnier Yves Velan, décédé en 2017.

Du speed mentorat est également au programme de cette édition. L’auteur chaux-de-fonnier Thomas Sandoz va donner des conseils à des écrivains en herbe. Les personnes auront 300 secondes (soit 5 minutes) pour parler de leur projet d’écriture.