La Chaux-de-Fonds: le Tribunal régional des Montagnes déménage

Keystone-SDA

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Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (NE), s'apprête à déménager pour s'installer dans de nouveaux locaux dès le 20 juillet. Ces derniers sont situés au deuxième étage du bâtiment de la Poste, avenue Léopold-Robert 63.

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(Keystone-ATS) «Le déménagement marque une étape importante dans la modernisation des activités judiciaires de la région», a fait savoir mercredi la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ). Le tribunal est établi dans des locaux ne répondant «plus que difficilement aux besoins croissants de l’appareil judiciaire».

Ses locaux sont répartis entre le 10 de l’avenue Léopold-Robert et des bureaux sis à la rue Neuve. Dans son nouvel écrin, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz offrira au public, aux justiciables et aux professionnels du droit un cadre modernisé, plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins actuels de la justice.

A la place d’un musée

Tout en permettant aux membres de la magistrature et du personnel judiciaire d’être réunis sur un seul et même site. Ces nouveaux espaces occuperont les locaux qui abritaient précédemment le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds qui, lui, a déménagé du côté du Bois du Petit-Château, au sein du Muzoo depuis 2022.

Les audiences et les prestations d’accueil du public seront assurées, selon les informations communiquées sur le site internet des autorités judiciaires. Une signalétique sera par ailleurs mise en place et le personnel restera à disposition, afin de faciliter l’orientation des visiteuses et visiteurs.

Dès la fin des opérations de déménagement, prévue le 17 août, toutes les audiences du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz se dérouleront à la nouvelle adresse.