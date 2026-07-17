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La Chaux-de-Fonds: les cloches pour se souvenir de la tempête

Keystone-SDA

Les cloches de onze édifices de la commune de La Chaux-de-Fonds - des collèges et des monuments religieux - sonneront à l'unisson vendredi prochain pour marquer le troisième anniversaire de la tempête ayant frappé les Montagnes neuchâteloises. A 11h25, elles retentiront pendant 6 minutes et 30 secondes, soit la durée de la tempête.

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette action, déjà mise sur pied ces deux dernières années, perpétue le souvenir d’un épisode qui fait partie de l’histoire de La Chaux-de-Fonds et de la mémoire collective, souligne le Conseil communal dans un communiqué diffusé vendredi.

Avec cette action, «nous souhaitons offrir un moment simple, digne et partagé, à la fois tourné vers le souvenir et vers la reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont contribué à la résilience de notre ville», ajoute l’exécutif communal.

L’action doit également permettre à tout un chacun de mesurer le chemin parcouru depuis trois ans: celui de la réparation et de la reconstruction, notamment grâce à solidarité qui s’est exprimée dans les heures, les jours et les mois qui ont suivi.

La tempête d’il y a trois ans a causé un mort ainsi que de nombreux blessés, et les dégâts matériels aux bâtiments ont été impressionnants. La ville du Locle a également été affectée.

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