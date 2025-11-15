La Chaux-de-Fonds: prix des musiques actuelles à Félix Fivaz

Keystone-SDA

La Ville de La Chaux-de-Fonds (NE) va remettre vendredi son 8e Prix des musiques actuelles à Félix Fivaz. Pour les autorités, le musicien est un batteur, compositeur, producteur et pédagogue passionné dont "le parcours illustre la vitalité, la diversité et l’excellence de la scène musicale locale".

(Keystone-ATS) Avec ce Prix, les autorités souhaitent saluer «le parcours et l’engagement remarquables d’un musicien profondément attaché à La Chaux-de-Fonds. (…) Félix Fivaz s’est imposé par un jeu expressif et une approche singulière du son, alliant exigence technique et sensibilité artistique», a indiqué la Ville.

Lauréat de la bourse Friedl Wald en 2016, l’artiste a parcouru les scènes du monde avec des projets aussi variés que Muthoni Drummer Queen, Koqa Beatbox, Cinq, Frida, République Atypique ou Menura. Il a aussi foulé les plus grands festivals (Montreux Jazz, Paléo, Eurosonic, Transmusicales, Vieilles Charrues, Festi’neuch)

En parallèle, le musicien développe depuis plusieurs années une activité de producteur et compositeur, collaborant avec de nombreux artistes de Suisse et d’ailleurs. Au-delà de ses activités artistiques, Félix Fivaz enseigne la batterie depuis près de 20 ans et s’investit dans la médiation culturelle, en particulier auprès du Collège Musical, de Ton sur Ton et de l’Ecole de Musique du Jura bernois.

Instauré en 2018, le Prix des musiques actuelles a été décerné à plusieurs Chaux-de-Fonniers, qui se sont fait connaître au-delà de la région. On peut citer par exemple Louis Jucker, Simon Gerber ou Giulia Dabalà.