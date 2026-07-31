La Chaux-de-Fonds (NE): l’hôtel-restaurant Maison-Monsieur à vendre

Keystone-SDA

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L’hôtel-restaurant Maison-Monsieur, au bord du Doubs, sur la commune de La Chaux-de-Fonds (NE), est en vente pour 990'000 francs. Le bâtiment avait été acquis en 2021 par le groupe hôtelier vaudois Definitely Different, qui vient de réorienter ses activités.

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(Keystone-ATS) Les annonces en ligne de vente du lieu bien connu des amoureux des côtes du Doubs ont été repérées par Arcinfo, qui les révèle vendredi. «Situé sur un site d’exception au bord du Doubs, cet ancien restaurant-hôtel est bien plus qu’une simple propriété, c’est une véritable ‘Destination’ qui attend son nouveau chapitre», lit-on.

Le vendeur parle encore dans son descriptif d’une «opportunité rare: réveillez la légende de la Maison-Monsieur». En 2021, il avait acquis l’emblématique immeuble dans le but d’y développer un établissement «écolo-chic», assorti d’une quinzaine de cabanes de luxe, les pieds dans l’eau, réparties tout le long de la rive.

Acheteurs potentiels

Le projet avait rapidement dû être revu à la baisse, rappelle Arcinfo. «Notamment la construction des cabanes, en raison des risques de chutes de pierres qui empêchent pour l’instant toute construction sur le site, ce à moins d’un dispositif de sécurité qui aurait été financé par l’ensemble des propriétaires» du lieu-dit.

Ces derniers mois, la société lausannoise Definitely Different a connu des changements, avec l’entrée d’un nouveau partenaire stratégique. Le groupe va par ailleurs être intégré et renommé, a indiqué un dirigeant cité dans les colonnes du quotidien neuchâtelois. La parcelle comprend 3000 mètres carrés.

Des acheteurs sont déjà intéressés. Il est question à ce stade d’un entrepreneur du canton, voire de la commune de La Chaux-de-Fonds. En 2011, l’Etat de Neuchâtel avait vendu l’hôtel-restaurant. Sis à 619 mètres d’altitude, près de Biaufond, le domaine possède un petit port conventionné avec la Métropole horlogère.