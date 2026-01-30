La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle: 18 projets retenus sur 297

La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle 2027 (lcdf27) a retenu 18 projets locaux qui bénéficieront d'un soutien allant jusqu'à 10'000 francs, dans le cadre de la phase 2 de l'appel à participation. Au total, 297 dossiers ont été déposés.

(Keystone-ATS) «Les 18 projets locaux retenus dans la phase 2 s’inscrivent dans la volonté affirmée de proposer des formes artistiques accessibles, inclusives et en résonance directe avec le territoire, capables de s’inscrire dans le quotidien des habitants, sans prérequis, ni seuil à franchir», a indiqué vendredi lcdf27.

Trente projets, en grande majorité locaux, avaient déjà été retenus sur 280 candidatures lors de la phase 1 de l’appel à participation (soutien jusqu’à 100’000 francs), a déclaré vendredi à Keystone-ATS Hervé Castéran, chargé de communication de la manifestation.

En cumulant les deux appels à projets, ldcf27 a reçu près de 600 candidatures. Cet intérêt «confirme un engouement remarquable et une adhésion croissante au projet lcdf27. Cela souligne également la richesse et la vitalité du tissu culturel local», a précisé la manifestation.

Place singulière à l’espace public

Les dossiers déposés pour la phase 2 de l’appel à projets ont été examinés par l’équipe artistique de lcdf27, soit par Géraldine Félix, Mathieu Palomo, Laurence Perez et Corinna Weiss, ainsi que par Anna Golisciano, responsable des projets citoyens. Ce collège s’est associé à un pool d’experts externes.

Jean Prévost (programmateur musique classique et ex-directeur artistique du Festival Archipel), Lola Nada (cofondatrice agence Inouïe et programmatrice du festival Les Georges), Jennifer Moser Wesse (coordinatrice du CCHAR), Denis Roueche (artiste, curateur et enseignant à l’ECAL) et Catherine Garrigues (co-fondatrice de Sens’Égaux) en ont fait partie.

La programmation globale de lcdf27 accorde une place singulière à l’espace public. «2027 verra La Chaux-de-Fonds transformée par des installations visuelles et des surgissements artistiques», peut-on lire dans le communiqué.