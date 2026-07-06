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La Chine a effectué un tir d’essai de missile dans le Pacifique

Keystone-SDA

La Chine a indiqué avoir effectué lundi dans le Pacifique un tir d'essai de missile, non porteur de charge nucléaire, après que des pays de la région ont dit avoir été prévenus d'un test imminent de missile balistique intercontinental (ICBM).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Un sous-marin stratégique à propulsion nucléaire et lanceur d’engins» a «procédé avec succès, le 6 juillet à 12h01, au tir d’un missile stratégique équipé d’une ogive d’entraînement à charge simulée, en direction des eaux internationales du Pacifique», a indiqué un porte-parole de la marine chinoise dans un communiqué.

Ce missile est «tombé avec précision dans la zone maritime prédéfinie», a-t-il souligné, sans fournir plus de détails sur la localisation exacte.

Cet essai a lieu le jour où les marines chinoise et russe débutent leurs exercices navals annuels au large de Qingdao, grand port militaire et station balnéaire de l’est de la Chine. Rien ne permet à ce stade de lier les deux événements.

«Ce tir d’essai s’inscrit dans le cadre des exercices militaires annuels de routine de la Chine», a indiqué la marine chinoise dans son communiqué.

Notification préalable

«Une notification préalable a été adressée aux pays concernés, conformément au droit international et aux pratiques internationales. Ce tir ne vise aucun pays ni aucune cible particulière», a-t-elle souligné.

Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée et une source gouvernementale néo-zélandaise avaient déclaré plus tôt lundi à l’AFP que la Chine se préparait à procéder à un tir d’essai d’un missile à capacité nucléaire dans le Pacifique.

«Oui, la Chine m’en a informé. J’ai personnellement reçu un appel de l’ambassadeur de Chine», a déclaré le chef de la diplomatie papou-néo-guinéenne, Justin Tkatchenko.

Une source gouvernementale néo-zélandaise a également confirmé à l’AFP que la Chine les avait avertis de la tenue prochaine d’un essai de missile balistique intercontinental (ICBM).

Le Japon a déclaré lundi qu’il avait fermement exhorté la Chine à reconsidérer ce tir d’essai, dont Tokyo avait été informé par avance.

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