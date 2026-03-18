La chute d’une télécabine fait une victime au-dessus d’Engelberg

Keystone-SDA

La chute d'une télécabine mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) a fait une victime. Cette personne se trouvait seule dans la cabine. Il s'agit d'une femme âgée de 61 ans, domiciliée dans la région.

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(Keystone-ATS) L’accident est survenu peu avant 11h00 sur territoire nidwaldien. Une télécabine à huit places de la remontée mécanique «Titlis Xpress» s’est écrasée au sol, peu après la station intermédiaire de Trübsee, en direction de la station supérieure de Stand. Elle a fait plusieurs tonneaux dans la pente enneigée, indique la police nidwaldienne.

Le service de la remontée mécanique a alors été suspendu. Les personnes se trouvant dans les autres cabines ont été évacuées. Cette opération a duré jusque dans l’après-midi. Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de l’accident. La police et le Ministère public nidwaldiens ainsi que le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) sont à pied d’oeuvre.

«Survenu de nulle part»

Lors d’un point de presse, les responsables des remontées mécaniques d’Engelberg se sont montrés bouleversés par cet accident «sortant de l’ordinaire» et survenu «de nulle part», selon eux. «La sécurité, c’est le plus important dans une remontée mécanique. Cet accident tragique est d’autant plus grave», a déclaré le directeur Norbert Patt devant les médias. «Nos pensées sont avec les proches de la victime.»

Sur la cause de l’accident, l’entreprise espère disposer rapidement de faits avérés. Elle ignore encore si d’autres cabines se trouvaient en danger au moment de l’accident. Au total, entre 100 et 200 personnes ont été évacuées d’une quarantaine de cabines.

Le drame est survenu un jour de fort vent, a déclaré Norbert Patt. A partir de rafales de 40 km/h, une alarme se déclenche sur l’installation. A partir de 60 km/h, le service doit être interrompu. La puissance du vent au moment de l’accident est encore inconnue, de même que le déclenchement ou non de l’alarme.

Selon le Blick, le vent soufflait puissamment au moment de l’accident. Le média en ligne a diffusé la vidéo d’un témoin, montrant les tonneaux effectués par la cabine dans la pente.

L’installation a une dizaine d’années

La remontée mécanique incriminée a été installée entre 2014 et 2015. Sa dernière révision annuelle date de septembre dernier, a indiqué le chef d’exploitation Tobias Wildi. La télécabine provient du fabricant suisse Garaventa.

Il appartiendra au SESE de décider, quand l’installation pourra être remise en service. «Nous allons mettre tous les enregistrements vidéo à disposition» des enquêteurs, a souligné Norbert Patt, ajoutant l’importance que toute la lumière soit faite sur l’accident.