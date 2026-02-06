La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La cigogne «Porrentruy» munie d’une balise déclarée morte

Keystone-SDA

La cigogne "Porrentruy" a sans doute succombé à la grippe aviaire lors de sa halte en Espagne. Les migrations de cet échassier né en 2017 à Porrentruy (JU) étaient très suivies sur une carte en ligne grâce à une balise fixée sur son dos.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Malheureusement, nous devons présumer que la cigogne «Porrentruy» est morte depuis le 26 novembre 2025″, a indiqué vendredi le Réseau Cigogne-Suisse, confirmant une information du Quotidien jurassien (QJ). Elle a probablement succombé à la grippe aviaire en Espagne, avance l’organisation basée à Kreuzlingen (TG).

«C’est très triste, car la cigogne «Porrentruy» était un oiseau très intéressant qui suivait une route migratoire inhabituelle», a confié à Keystone-ATS Réseau Cigogne-Suisse. Le parcours de cet oiseau migrateur était suivi par GPS depuis des années.

«La seule certitude, c’est que la balise s’est tue», a déclaré dans le QJ le biologiste jurassien Michel Juillard. Au moment où la balise s’est arrêtée, la cigogne se trouvait près de Madrid, dans une décharge publique à ciel ouvert. Les oiseaux savent qu’ils y trouveront à manger.

Quelque 400 cigognes avaient été retrouvées mortes, victimes de la grippe aviaire, à la fin de l’année dernière le long d’un fleuve dans la région de Madrid.

