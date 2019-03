En 2018, le nombre de Suisses résidant à l’étranger a augmenté de 1,1%. La diaspora helvétique compte désormais 760'200 personnes. La destination la plus prisée des émigrés reste la France, suivie de l’Allemagne, des Etats-Unis et de l’Italie.

Aujourd'hui, 10,6% des personnes titulaires d'un passeport suisse vivent à l'étranger, selon les nouvelles donnéesLien externe publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Près des trois quarts d'entre elles (74,7%) ont d'autres nationalités que la suisse.

Le nombre de représentants de la Cinquième Suisse s’est accru de 1,1% par rapport à 2017. L’augmentation la plus importante (1,5%) a été constatée en Europe. L’Afrique est le seul continent qui enregistre une légère diminution de la communauté suisse (–0,5%) par rapport à 2017.

(swissinfo.ch)

La France accueille le plus grand nombre d’Helvètes

62% des Suisses de l'étranger vivent dans un pays européen. La plus grande communauté (26%) se trouve en France, où 197'400 citoyens suisses sont enregistrés. Viennent ensuite l’Allemagne (90’400 personnes), l’Italie (49’600), le Royaume-Uni (35’700), ainsi que l’Espagne (23’800).

Le nombre de Suisses de l’étranger est en hausse dans tous ces pays; l’augmentation la plus forte est enregistrée au Royaume-Uni (+2,7%) et la plus faible en Italie (+0,1%).

Hors d’Europe, on recense près de 24% de Suisses établis en Amérique, 7% en Asie, 4% en Océanie et 3% en Afrique. Les pays qui en enregistrent le plus grand nombre sont les États-Unis (80’400 personnes), devant le Canada (40’000), l’Australie (25’100) et Israël (20’200).

Plus d’hommes en Thaïlande, plus de femmes en Espagne

21% des Suisses de l’étranger sont âgés de 65 ans ou plus, soit 162’500 personnes. Cette proportion varie selon les régions du monde. Dans certains pays, elle dépasse même les 25%. C’est par exemple le cas de la Hongrie (55%), de la Thaïlande (33%), de l’Espagne (32%), du Portugal (28%) ou encore de l’Afrique du Sud (27%).

Dans cette classe d’âge, la répartition entre les genres aussi varie selon les endroits. Elle est plus ou moins égale en Hongrie, au Portugal et en Afrique du Sud. Toutefois, en Thaïlande, les hommes sont plus nombreux (26% d’hommes contre 7% de femmes) et moins nombreux en Espagne (12% d’hommes contre 20% de femmes).

