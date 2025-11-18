La Clinique Montbrillant veut créer un EMS de 60 lits

Keystone-SDA

La Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds (NE), qui fait partie de Swiss Medical Network (SMN), prévoit de créer un EMS de 60 lits dans son bâtiment historique, entièrement rénové. En parallèle, l'établissement va aussi recentrer ses activités sur la prise en charge ambulatoire.

(Keystone-ATS) «Des discussions constructives et positives avec les autorités cantonales et communales ont permis de faire avancer de manière significative ce projet porteur, aujourd’hui en bonne voie d’évolution», a indiqué mardi la Clinique Montbrillant. La concrétisation du projet est envisagée pour juin 2026.

«Cette évolution sera menée avec la préservation des emplois, afin d’assurer la continuité des compétences et du savoir-faire au service des patients», a précisé l’établissement.

Parallèlement, la Clinique Montbrillant va renforcer le développement de son offre ambulatoire. Les urgences sans rendez-vous, ouvertes du lundi au samedi, ainsi que les consultations spécialisées et les interventions chirurgicales ambulatoires, restent accessibles.

L’établissement estime qu’il sera «un maillon essentiel» du développement de la stratégie de soins intégrés, voulue par le canton. «Dans ce cadre, de nouvelles approches, telles que l’hospitalisation à domicile, sont appelées à être renforcées, dans la continuité des initiatives déjà menées avec succès dans d’autres régions du réseau», a précisé Swiss Medical Network.