La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La coalition NoG7 veut manifester autour de la rade de Genève

Keystone-SDA

A Genève, la coalition NoG7 veut pouvoir manifester sur le pourtour de la rade le 14 juin. Elle a adressé mardi matin une mise en demeure dans ce sens aux autorités cantonales. Elle attend une réponse d'ici à vendredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En l’absence de décision du Département des institutions et du numérique (DIN), ou en cas de refus, la Chambre administrative de la Cour de justice sera saisie, a annoncé mardi devant les médias Clémence Jung, avocate de Françoise Nyffeler qui a déposé la demande d’autorisation de manifester au nom de la coalition NoG7. Le parcours prévoit de passer d’une rive à l’autre du lac.

Ce tracé «alternatif» le long du U lacustre, qui préserve les rues commerçantes, a été proposé à la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast mercredi dans «une volonté d’apaisement», a expliqué Mme Nyffeler. Il permet de garantir la sécurité de la manifestation et sa visibilité. Or le DIN demande à la coalition d’accepter, d’ici à mardi à minuit, un parcours limité à la rive droite, déplore-t-elle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision