La collection d’art de la Ville d’Yverdon-les-Bains exposée au CACY

Keystone-SDA

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Le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) met en évidence la collection de la Ville. "Favori" présente une sélection des quelque 600 oeuvres du Fonds d'art visuel de la Ville (FAV), principalement des 20e et 21e siècles. L'exposition rassemble peintures, dessins, sculptures, estampes, photographies et céramiques.

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(Keystone-ATS) «Le FAV témoigne d’une politique culturelle engagée en faveur de la création contemporaine, tout en constituant un patrimoine artistique pour Yverdon-les-Bains», écrivent les responsables du CACY dans un communiqué. L’exposition temporaire accorde une attention particulière aux acquisitions récentes (2020-2026), mais elle met aussi en lumière des oeuvres plus anciennes, précisent-ils.

Un programme de médiation culturelle, destiné à tous les publics, accompagne l’exposition. L’atelier Contribution de formes propose ainsi un espace accessible au sein de l’exposition, où le public est invité à expérimenter différentes techniques d’impression, telles que le LEGO print, le monotype ou l’alugraphie.

En parallèle, un parcours urbain propose de découvrir plusieurs oeuvres de la collection présentes dans l’espace public à proximité du centre d’art. «Favori» est à voir du 26 juin au 21 septembre.