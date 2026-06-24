La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La collection d’art de la Ville d’Yverdon-les-Bains exposée au CACY

Keystone-SDA

Le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) met en évidence la collection de la Ville. "Favori" présente une sélection des quelque 600 oeuvres du Fonds d'art visuel de la Ville (FAV), principalement des 20e et 21e siècles. L'exposition rassemble peintures, dessins, sculptures, estampes, photographies et céramiques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le FAV témoigne d’une politique culturelle engagée en faveur de la création contemporaine, tout en constituant un patrimoine artistique pour Yverdon-les-Bains», écrivent les responsables du CACY dans un communiqué. L’exposition temporaire accorde une attention particulière aux acquisitions récentes (2020-2026), mais elle met aussi en lumière des oeuvres plus anciennes, précisent-ils.

Un programme de médiation culturelle, destiné à tous les publics, accompagne l’exposition. L’atelier Contribution de formes propose ainsi un espace accessible au sein de l’exposition, où le public est invité à expérimenter différentes techniques d’impression, telles que le LEGO print, le monotype ou l’alugraphie.

En parallèle, un parcours urbain propose de découvrir plusieurs oeuvres de la collection présentes dans l’espace public à proximité du centre d’art. «Favori» est à voir du 26 juin au 21 septembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision