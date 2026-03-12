La Commission de gestion va établir un rapport spécifique

Keystone-SDA

A défaut d'une Commission d'enquête parlementaire (CEP) ou d'une délégation des commissions de surveillance (DelSurv), c'est la Commission de gestion (Coges) du Grand Conseil vaudois qui va mettre son nez dans le bouclier fiscal. Sollicitée par quatre partis politiques, elle va établir un rapport spécifique sur ce dossier controversé.

3 minutes

(Keystone-ATS) La Coges a indiqué jeudi dans une note aux médias qu’elle a «décidé de produire un rapport spécifique comme l’y autorise la loi sur le Grand Conseil (LGC)». Elle répond ainsi favorablement à la demande faite fin février par le PS, les Vert-e-s, Ensemble à Gauche & POP (EP) et les Vert’libéraux.

Ce «rapport spécifique» est à l’image de ce que la Coges avait fait sur la débâcle financière de Beaulieu ou encore sur l’affaire Swiss Space Systems (S3). Un «plan C» en quelque sorte, au vu du refus d’une CEP et du retrait d’une résolution demandant l’instauration d’une nouvelle délégation, intitulée DelSurv 2, qui aurait été basée sur le modèle de la première instaurée sur l’affaire Dittli.

«La Coges commencera par déterminer le périmètre de ce rapport spécifique selon ses prérogatives. Elle suivra également avec attention les procédures – pénales ou d’audit – en cours et s’appuiera notamment sur les documents déjà disponibles», explique-t-elle dans son communiqué.

«Elle s’organisera à l’interne pour mener les travaux en parallèle de ses activités usuelles. A ce stade, la Coges ne se fixe pas de temporalité précise pour le rendu de son rapport, estimant que ses travaux s’articuleront en fonction des éléments examinés. Elle communiquera sur son périmètre de travail en temps voulu», précise-t-elle encore.

CEP refusée par la droite

Le Grand Conseil a refusé le 27 janvier dernier d’instaurer une CEP sur le bouclier fiscal. La majorité de droite a fait barrage, l’emportant pour deux voix. Dans la foulée, le PLR avait glissé la suggestion d’une DelSurv 2, sorte de «plan B» pour néanmoins enquêter sur ce dossier controversé.

Pour mémoire, des enquêtes du journal Le Temps, puis un rapport de l’expert François Paychère, mandaté par le Conseil d’Etat, ont mis en lumière une mauvaise application du bouclier fiscal, ce mécanisme qui vise à plafonner les impôts des plus riches.

La pratique a été non conforme à la loi entre 2009 et 2021. Le rapport Paychère ne donne toutefois aucune indication sur les pertes fiscales, ni sur les véritables responsabilités de cette mauvaise application. Ces pertes pourraient potentiellement atteindre des dizaines de millions de francs, voire 500 millions de francs, comme l’ont parfois évoqué certains députés.

En janvier dernier, le Ministère public vaudois, via le procureur général Eric Kaltenrieder, a annoncé l’ouverture d’une instruction pénale sur le bouclier fiscal. Elle vise à enquêter sur son application illégale entre 2009 et 2021, mais aussi sur la modification de décisions de taxation à la suite de réclamations de certains contribuables.