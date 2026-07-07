La Commission européenne autorise le rachat de Beazley par Zurich

Keystone-SDA

Partager

La Commission européenne a approuvé mardi l'acquisition de l'assureur spécialisé britannique Beazley par Zurich Insurance. L'exécutif européen a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence.

1 minute

(Keystone-ATS) L’opération a été examinée selon la procédure simplifiée d’examen des fusions, peut-on lire sur le site de la Commission européenne. Pour l’exécutif européen, l’acquisition de Beazley par Zurich Insurance ne pose aucun problème de concurrence, étant donné que les deux groupes n’occupent qu’une position limitée sur le marché européen pour les produits et services d’assurance concernés.

En mars, l’assureur Zurich Insurance a lancé une offre de rachat sur Beazley pour un montant de plusieurs milliards de dollars. Fin avril, les actionnaires britanniques ont approuvé la fusion. Zurich Insurance vise toujours une finalisation du rachat au second semestre 2026.