La communauté LGBTIQ défile à Lucerne

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Une foule joyeuse et colorée a animé samedi soir les rues de Lucerne à l’occasion de la Pride de Suisse centrale. Quelque 2000 personnes ont pris part au cortège en vieille ville, sous la devise “Hate out – Love in”. La pride s’est terminée par une afterparty.

Les participants arboraient des pancartes où l’on pouvait lire “Génération Z contre l’homophobie” et “Dieu aime la diversité, nous aussi”. Le cortège bruyant mais pacifique était accompagné de musique techno et électro. L’ambiance générale était à la fête.

La Pride avait débuté dès 11 heures avec des stands de nourriture, des marchés, de la musique et des bars. Dans l’après-midi, le maire de la ville, Beat Züsli (PS), s’est exprimé: “Pour moi, la Pride est une chance de démontrer que Lucerne est une ville ouverte sur le monde, qui accueille tout le monde et fête la diversité”.

Il a rappelé que le service pour l’égalité des genres de la ville de Lucerne avait commencé son travail il y a onze mois. L’un de ses premiers programmes, “Luzern schaut hin” (Lucerne y regarde de plus près), s’engage à empêcher le harcèlement sexiste et queer dans l’espace public. “La devise “Hate out – love in” est plus actuelle que jamais”, a-t-il ajouté.