La Confédération crée un habitat pour petits animaux à Wyssloch

Keystone-SDA

L'Office fédéral des routes a créé trois nouveaux étangs et prairies abritant de nombreuses espèces à Wyssloch, dans l'agglomération bernoise. Cette mesure vise à compenser la perte de haies sauvages lors de la construction de l'atelier autoroutier du Schermenweg, annonce mardi la Confédération dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Selon l’Office fédéral des routes, les étangs offrent un habitat et des possibilités pour hiberner aux amphibiens indigènes et à d’autres petits animaux. Ils ont été complétés par de petites structures écologiques comme des souches d’arbres, des tas de branches et des pierres. Un passage vers le ruisseau du Wysslochbach a également été aménagé.

Stadtgrün Bern, le service des espaces verts de la ville, assurera l’entretien de cette surface à partir de 2026. De son côté, l’Office fédéral des routes financera le tout pendant 15 ans.

Un entretien adéquat des prairies et des rives ainsi que la préservation de leur diversité structurelle sont essentiels, souligne la Confédération. Par ailleurs, afin de pouvoir remplir leurs fonctions de reproduction, les étangs ne doivent pas accueillir de poissons et d’espèces végétales invasifs.

Cette mesure s’appuie sur la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. En cas d’intervention durable sur des habitants protégés, elle impose aux promoteurs de mettre en oeuvre des mesures alternatives dans la même zone. Or la construction du dépôt autoroutier du Schermenweg a engendré la suppression de haies sauvages protégées.

