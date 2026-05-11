La Confédération veut freiner la propagation du scarabée japonais

Keystone-SDA

Les voitures et bagages en provenance de certaines régions de Suisse doivent désormais être contrôlés à la recherche de scarabées du Japon. L'Office fédéral de l'agriculture souhaite, grâce à une nouvelle campagne, ralentir la propagation de ce ravageur.

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(Keystone-ATS) Le scarabée du Japon représente une menace sérieuse pour l’agriculture, l’horticulture et l’environnement, a annoncé lundi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

L’insecte, de la taille d’un grain de café, peut voyager involontairement sur les voitures ou les bagages, notamment le long des axes routiers Sud-Nord. La période estivale et les déplacements accentuent sa propagation. Le Tessin, une partie des Grisons et du Valais, ainsi que les régions du nord de l’Italie comme la Lombardie et le Piémont sont des zones de foyers importants.

Le scarabée japonais s’attaque aux feuilles, aux fruits et aux fleurs de plus de 400 espèces végétales. Les coléoptères trouvés doivent être capturés, neutralisés et signalés au service phytosanitaire cantonal, indique la Confédération.