La Corée du Nord effectue un essai de missile de longue portée

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche le tir d'essai en mer d'un missile de croisière de longue portée, ont annoncé les médias d'État.

(Keystone-ATS) Il a insisté à cette occasion sur la nécessité d’un développement «illimité et soutenu» des forces nucléaires de son pays, a écrit lundi l’agence de presse KCNA.

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D’après les analystes, son but est d’améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d’éventuellement les exporter en Russie.