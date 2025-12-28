La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Corée du Nord effectue un essai de missile de longue portée

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche le tir d'essai en mer d'un missile de croisière de longue portée, ont annoncé les médias d'État.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il a insisté à cette occasion sur la nécessité d’un développement «illimité et soutenu» des forces nucléaires de son pays, a écrit lundi l’agence de presse KCNA.

La Corée du Nord a considérablement intensifié ses lancements de missiles ces dernières années. D’après les analystes, son but est d’améliorer ses capacités de frappe de précision, défier les Etats-Unis et la Corée du Sud et tester des armes avant d’éventuellement les exporter en Russie.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

