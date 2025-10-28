La Corée du Nord tir des missiles avant la visite de Trump au Sud

Keystone-SDA

La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Ils ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures.

1 minute

(Keystone-ATS) Cité mercredi par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un haut responsable militaire de Pyongyang ayant supervisé l’essai a déclaré que des «succès importants» avaient été obtenus dans le développement des «forces nucléaires» du Nord comme moyen de dissuasion militaire.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui supervise régulièrement les lancements d’importance, était absent de celui de mardi, a noté la même source.

En tournée en Asie depuis dimanche, le président américain Donald Trump a répété qu’il «aimerait beaucoup» rencontrer le dirigeant nord-coréen à cette occasion. Leur dernière entrevue avait eu lieu en 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

M. Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud.