La cour d’appel de Paris renvoie Tariq Ramadan en procès pour viols

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La cour d’appel de Paris a décidé jeudi de renvoyer l’islamologue genevois Tariq Ramadan devant la cour criminelle départementale pour des viols sur trois femmes et écarté le cas d’une quatrième, a appris l’AFP auprès d’avocats de ce dossier.

Mes Laure Heinich et Laura Ben Kemoun, avocates de la quatrième femme qui accusait M. Ramadan, et pour laquelle les juges d’instruction avaient demandé un procès, ont dénoncé une décision “incompréhensible”. Me Pascal Garbarini, un des avocats de M. Ramadan, a assuré que “le combat continue pour l’innocence” de son client.