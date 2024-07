La Cour suprême retarde encore le procès fédéral de Trump

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Cour suprême américaine à majorité conservatrice a renvoyé lundi aux juridictions inférieures la question de l’immunité pénale de Donald Trump en tant qu’ex-président. Cela retarde encore la tenue de son procès fédéral à Washington.

Par six voix contre trois, celles des six juges conservateurs contre les trois progressistes, la Cour considère que “le président ne jouit d’aucune immunité pour ses actes non officiels” mais qu’il “a droit au moins à une présomption d’immunité pour ses actes officiels”.

Donald Trump a salué une “grande victoire” après cette décision. “C’est une grande victoire pour notre démocratie et notre Constitution, je suis fier d’être Américain!”, a écrit l’ancien président sur son réseau Truth Social.