La croissance du PIB vaudois devrait baisser à 1,1% en 2026

Keystone-SDA

Les perspectives de l'économie vaudoise se dégradent. La croissance du produit intérieur brut (PIB) du canton est attendue à 1,1% en 2026, alors qu'elle a progressé de 1,9% cette année. L'annonce de droits de douane de 39% par les Etats-Unis explique notamment ces prévisions à la baisse.

(Keystone-ATS) «Les droits de douane additionnels de 39% appliqués aux marchandises de nombreuses entreprises suisses font partie des plus élevés au monde. A ce niveau, leur compétitivité-prix est réduite par rapport à des concurrents installés dans d’autres pays moins taxés», fait remarquer mardi la commission Conjoncture vaudoise dans un communiqué. La baisse de 10% du cours du dollar par rapport au franc constitue par ailleurs un «obstacle supplémentaire».

La demande intérieure vaudoise demeure toutefois «robuste», se réjouit la commission. Le taux de chômage reste «peu élevé», à 4,5%, tandis que les taux d’intérêt sont bas.

Dans les prévisions par branche, le commerce de gros et de détail est attendu en «forte croissance» (plus de 2%) cette année et l’an prochain. Les services aux entreprises, les activités immobilières ainsi que les services publics et parapublics devraient connaître une croissance «modérée» entre 0,5 et 2% en 2025, ainsi qu’une «forte croissance» en 2026.

Horlogerie et machines en forte baisse

La construction devrait croître fortement en 2025 puis modérément en 2026, bien que la future suppression de la valeur locative pourrait changer la donne. Les services financiers devraient connaître une croissance modérée en 2025 puis une stagnation en 2026. L’hôtellerie-restauration devrait quant à elle stagner en 2025 puis baisser modérément en 2026.

Un «repli modéré» attend les transports et communications en 2025 et devrait être suivi par une «forte baisse» en 2026. La chimie-pharma, devrait constater une forte hausse en 2025, suivie d’un repli modéré en 2026. Enfin, l’industrie des machines et l’horlogerie devraient se situer en forte baisse en 2025 comme en 2026.

Compte tenu du degré d’incertitude élevé, notamment sur le plan géopolitique, l’endettement de certains pays ou encore l’évolution du cours du franc, ces prévisions sont toutefois à considérer avec prudence, souligne la commission.