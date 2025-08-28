La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La croissance suisse ralentit nettement au 2e trimestre

L'économie suisse a marqué le pas au deuxième trimestre, la création de valeur dans l'industrie et les exportations ayant affiché un net recul, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), confirmant une précédente estimation.

(Keystone-ATS) Entre avril et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,1% comparé au partiel précédent et hors retombées des évènements sportifs, après une croissance de 0,7% entre janvier et mars, ont détaillé les économistes fédéraux dans un communiqué.

Selon le Seco, «l’économie suisse devrait croître plus faiblement qu’attendu (…), en particulier en 2026 du fait de la hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis».

