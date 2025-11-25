La Croix-Rouge a reçu le corps d’un otage de Gaza

Keystone-SDA

L'armée israélienne a dit mardi que la Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza, selon un communiqué militaire.

(Keystone-ATS) «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d’un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué de l’armée israélienne.

Aux termes de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de guerre à Gaza, le Hamas doit encore restituer les dépouilles de trois otages du 7 octobre 2023: deux Israéliens et un Thaïlandais.