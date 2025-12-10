La cuisine italienne rejoint le patrimoine immatériel de l’Unesco

Keystone-SDA

Pâtes fraîches, sauces savoureuses, huile d'olive artisanale... La cuisine italienne a été inscrite mercredi au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, une première mondiale pour un pays qui devrait encore accroître l'attractivité touristique de la péninsule.

2 minutes

(Keystone-ATS) La candidature italienne, soumise en 2023, figurait parmi les 68 dossiers examinés de mardi à jeudi par un comité de l’organisation onusienne réuni à New Delhi, qui a aussi reconnu la fête indienne des lumières, Diwali.

Cette reconnaissance «honore qui nous sommes et notre identité», s’est réjouie la Première ministre Giorgia Meloni, dont le gouvernement d’extrême droite promeut les produits «Made in Italy» dans le cadre de son programme nationaliste.

«Car pour nous, Italiens, la cuisine n’est pas seulement de la nourriture ou un recueil de recettes. C’est bien plus : c’est la culture, la tradition, le travail, la richesse», a-t-elle réagi dans un communiqué.

L’Italie est mondialement célèbre pour sa gastronomie, notamment ses pâtes, ses pizzas et ses glaces, mais aussi pour la grande variété de ses spécialités régionales élaborées à partir d’ingrédients simples et locaux.

La fabrication de la pizza à Naples figure déjà sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, tout comme le café expresso, mais cette inscription a une portée plus large, concernant la cuisine dans son ensemble.

Elle diffère aussi de celle de la France, sa rivale culinaire, qui a obtenu en 2010 la reconnaissance de l’Unesco pour «le repas gastronomique des Français», composé de quatre plats.

Un héritage

Pour Leonora Saltalippi, copropriétaire de la petite trattoria «Da Gildo» dans le pittoresque quartier romain du Trastevere, la cuisine italienne est le fruit d’une transmission de plusieurs siècles.

«C’est un héritage né de la vision des femmes en cuisine», a confié mardi à l’AFP cette restauratrice de 43 ans.

«Elles cuisinent depuis des siècles et ont su trouver, dans les petites choses de la terre et la pauvreté d’antan, une saveur qui prend racine dans l’huile et se retrouve dans tout ce qu’elles touchent», a-t-elle expliqué.

Versant un filet d’huile d’olive sur une assiette de fettuccine aux artichauts, elle fait remarquer que partout en Italie, chaque famille a sa propre recette, «sans aucune trace écrite».

«Ce qui fait toute la différence, c’est le soin et l’amour avec lesquels les choses sont préparées en général, et pas seulement en cuisine», a souligné Tiziana Acanfora, une cliente de 51 ans.