La cure d'amaigrissement d'Ismeca est définie 23. novembre 2001 - 22:09 L'entreprise chaux-de-fonnière,ne comptera plus que 535 personnes début 2002 en raison du ralentissement dans les semi-conducteurs. De même, le tassement des entrées de commandes dans le secteur automation est plus marqué qu'escompté. Pour mémoire, un premier dégraissage de 690 à 585 personnes avait été opéré en juillet à La Chaux-de-Fonds. Trente personnes ont en outre été licenciées en septembre. En terme d'emplois, Ismeca représente plus de la moitié du groupe zurichois Schweiter, spécialisé dans les équipements pour les fabricants de semi-conducteurs. Fermeture en Malaisie La refonte mise en oeuvre ces dernières semaines, visant à réduire les frais fixes, a conduit à une refonte complète de l'organisation de la société. Ismeca a ainsi décidé de fermer son site de production en Malaisie (70 emplois à la trappe) et la diminution de 70 postes à La Chaux-de-Fonds même. Au terme de sa cure d'amaigrissement, qui a entraîné plusieurs dizaines de licenciements ces derniers mois, Ismeca affiche un effectif de 290 personnes dans les semi-conducteurs et de 245 dans l'automation. Sensible à la conjoncture Ce secteur est très sensible aux fluctuations conjoncturelles, avec des cycles de contraction et de reprise très rapprochés. Il y a peu, le directeur financier d'Ismeca Philippe Maquelin insistait pour dire que le «bout du tunnel n'est pas encore en vue», en rappelant que la société devait conserver la structure minimum lui permettant de ne pas manquer la prochaine période de croissance. swissinfo avec les agences