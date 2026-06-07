La dégradation de l’océan se poursuit, selon le baromètre Starfish

Keystone-SDA

La dégradation de l'océan se poursuit, voire s'accélère, malgré une protection légèrement accrue qui ne compense pas les effets du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, indique lundi la deuxième édition du baromètre Starfish.

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(Keystone-ATS) Elaboré par 29 chercheurs de 14 pays, cet indicateur synthétique, créé en 2025 pour la troisième conférence de l’Onu sur les océans (Unoc) de Nice, dresse un bulletin mondial sur la santé de l’océan à destination du grand public.

Déjà «alarmant» en 2025, le diagnostic 2026 n’est guère plus encourageant, malgré l’entrée en vigueur en janvier dernier du traité pour protéger la haute mer.

«Les pressions que nous exerçons sur l’océan ne cessent de s’intensifier. Et l’état de l’océan se détériore par rapport à l’année dernière», a souligné Marina Lévy, chercheuse au CNRS, au cours d’une conférence de presse.

Parallèlement, des mesures de protection vont «dans la bonne direction» mais «ce sont encore les aspects négatifs qui l’emportent, car pour que la protection soit efficace, il faut du temps», a-t-elle ajouté.

Au dernier décompte, 1685 espèces marines étaient menacées de disparition, soit huit de plus que l’an dernier, tandis que 84,4% des récifs coraliens ont connu un stress thermique sévère conduisant à leur blanchissement, contre 68,2% en 2014-2017.

Le rythme d’élévation du niveau de la mer a quant à lui doublé sur la période 2012-2025, par rapport aux décennies précédentes.

Du côté des efforts de protection, les aires marines protégées (AMP) dépassent pour la première fois 10% de l’océan mondial, mais seulement 3,2% de ces AMP sont en protection haute ou intégrale.

L’objectif de 30% d’AMP en 2030 est encore très loin d’être atteint.