La demande de pétrole devrait croître davantage en 2026

Keystone-SDA

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime dans son rapport mensuel, publié mercredi, que la demande de pétrole devrait croître plus fort en 2026 qu'en 2025, soutenue par l'apaisement des tensions commerciales mondiales et les prix du pétrole en recul.

(Keystone-ATS) La demande mondiale d’or noir devrait augmenter en moyenne de 930’000 barils par jour (930 kb/j) en 2026, contre une hausse de 850 kb/j en 2025, selon l’Agence de l’énergie de l’OCDE.

Cette évolution reflète selon elle un assouplissement des conditions économiques, «après les turbulences» causées par la guerre douanière lancée par le président américain Donald Trump l’an dernier, «et des prix du pétrole plus bas qu’il y a un an».

En conséquence, l’AIE estime que la demande de pétrole s’établira à 105 millions de barils par jour (mb/j) en 2026, après avoir atteint 104 mb/j en 2025, selon ses dernières projections qui peuvent évoluer d’un mois sur l’autre en fonction de la conjoncture.

Les pays non membres de l’OCDE représenteront à nouveau l’intégralité de la croissance en 2026, a précisé l’agence.

L’AIE a révisé ses estimations de la croissance de la demande de pétrole par rapport à ses projections du mois dernier, dans lesquelles elle ressortait à +860 kb/j en 2026 et à +830 kb/j en 2025.

Dans la situation d’offre excédentaire, soutenue par «une robuste croissance de l’offre pétrolière depuis le début de 2025», l’AIE estime que le marché disposera d’une «marge significative bien supérieure à la demande».

L’offre mondiale de pétrole devrait désormais augmenter de 2,5 mb/j en 2026 pour atteindre 108,7 mb/j, après une hausse de 3 mb/j en 2025, qui l’a portée à 106,2 mb/j.

Dans ces conditions, le rapport de l’AIE projette une offre excédentaire de pétrole de 3,7 mb/j en 2026, un écart plus important qu’en 2025 (2,2 mb/j).

Les prévisions de l’AIE restent en décalage avec celles de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui prévoit en 2026 une demande d’or noir en hausse de 1,4 mb/j et une consommation attendue à 106,5 mb/j, selon ses projections parues le 14 janvier.