La directrice de l’OMC promet le «chaos» sans système multilatéral

Keystone-SDA

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) promet le "chaos" si le système multilatéral commercial venait à s'écrouler. Mais le "statu quo" dans l'institution "n'est pas une option", a admis Ngozi Okonji-Iweala mercredi à Genève.

(Keystone-ATS) «N’importe qui pourrait faire n’importe quoi» en cas de disparition de l’OMC, a affirmé la Nigériane aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU). Elle rappelle les effets du protectionnisme dans les années 1930. «Personne ne veut revoir un mauvais film», affirme la directrice.

La réforme de l’organisation sera au centre de la ministérielle de Yaoundé fin mars. Un programme de travail pour donner une direction au futur de l’institution, rudoyée par l’administration de Donald Trump, est sur la table.

Dr Ngozi ne veut pas s’aventurer sur le défi de la survie de l’OMC en cas d’échec, comme l’a fait le facilitateur des négociations, l’ambassadeur Petter Olberg. «Mais nous savons que nous devons nous réformer», notamment pour s’adapter aux changements liés aux nouvelles technologies.