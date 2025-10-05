La Fête de la châtaigne revient à Fully (VS) les 11 et 12 octobre

Avec ses "12 tonnes prêtes à être rôties et dégustées", la Fête de la châtaigne revient pour une 31e édition à Fully (VS) le week-end des 11 et 12 octobre. Outre la traditionnelle brisolée, le public pourra découvrir une centaine de produits dérivés de ce patrimoine vivant valaisan.

(Keystone-ATS) Cet événement où la châtaigne est «la reine de la fête» se présente comme un «hommage aux racines profondément ancrées dans notre terroir et une ouverture joyeuse vers l’avenir», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Côté gastronomie, le fruit se déclinera en pain à la farine de châtaigne, en risotto, en bière blanche à la fleur de châtaigniers et farine ou encore en pâtisserie 100% châtaigne. Avec ses 300 stands, le marché figure parmi les plus grands du genre en Suisse.

Animations gratuites

Comme chaque année, le programme se décline en propositions culinaires, mais aussi culturelles. Des musiciens de rues, des danseurs traditionnels, un humoriste ambulant ou encore du cor des alpes viendront animer la manifestation.

Le temps d’un week-end, la châtaigneraie de Fully – forêt de 17 hectares – devient aussi lieu d’animations et de sensibilisation à l’environnement. Fière de ses nombreux arbres centenaires, elle accueille également toujours volontiers les passants désireux de faire une balade, avec ou sans visite guidée.

La Fête de la châtaigne est un rendez-vous traditionnel de l’automne pour un bon nombre de personnes de la région. Les organisateurs attendent environ 50’000 visiteurs.