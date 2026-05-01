La Fête de la danse va faire vibrer la Suisse en mai

Keystone-SDA

Du 6 au 10 mai 2026, la Fête de la danse fait bouger la Suisse avec des événements organisés dans plus de 40 villes et communes du pays. Spectacles, ateliers et performances sont proposés en plein air comme en salle.

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(Keystone-ATS) La Fête de la danse revient ainsi pour cinq jours d’intense activité culturelle, avec une forte présence en Suisse romande où près d’une vingtaine de villes participent, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L’événement met en avant la danse comme un espace de rencontre et de partage, où les styles et les générations se croisent.

Dans la région genevoise, la Fête de la danse investit plusieurs communes avec une programmation particulièrement dense, notamment à Genève, Carouge, Lancy et Vernier. Le festival propose «plus de 200 activités au fil de l’eau» avec des flashmobs, des soirées dansantes et des performances, ainsi qu’une grande rétrospective aux Bains des Pâquis.

Du côté de Lausanne, la programmation s’articule notamment autour de la Bibliothèque Jeunesse avec la performance «T·R·U·C» de la Compagnie En Cie d’Eux. Les organisateurs évoquent des formats qui «emmènent le jeune public dans une plongée ludique et parfois décalée, liée à l’univers des objets».

À Fribourg et Bulle, la Fête de la danse alterne entre création contemporaine et énergie festive. À Bulle, les Echos-Liés présentent «Positive Energy», tandis qu’à Fribourg, la chorégraphe Leïla Ka propose trois pièces à l’esthétique marquée.

Dans la région neuchâteloise, l’événement investit notamment le Théâtre de la Maison du Concert avec la performance «Ceci est une rencontre» du Collectif Detouteur. A Bienne, Rafael Smadja (Cie champloO) fait se rencontrer la danse et le basketball dans «Playground», une création chorégraphique inspirée du jeu.

Treize compagnies professionnelles

Toujours le cadre de la Fête de la danse, le programme «Dance on Tour» fait circuler la création chorégraphique contemporaine à travers toute la Suisse avec treize compagnies professionnelles. Cette tournée met en avant des artistes confirmés et émergents, dont plusieurs lauréats et lauréates des Prix suisses des arts de la scène décernés par l’Office fédéral de la culture.

Des créations circulent sur plusieurs territoires romands, comme «La Voie des 5 Roues» de Flèche à Neuchâtel, Fribourg et Bulle, ou «ouverture_[edited]» de Géraldine Chollet, également primée en 2025, présentée entre Bienne et Genève. Katharina Ludwig avec «NUMBER 52» et öff öff aerial dance avec «INSEKTEN oder der Tanz zwischen Himmel & Erde» complète la programmation dans plusieurs villes.

Enfin, le Théâtre de l’extrême propose «parade d’intimidation aigre-douce» à La Chaux-de-Fonds et Bienne, tandis que ZOO / Thomas Hauert, Grand Prix suisse des arts de la scène 2025, développe des ateliers pour seniors autour de la pièce «Ateliers pour seniors» à Neuchâtel, Morges, Yverdon-les-Bains et La Chaux-de-Fonds, inscrivant la danse dans une logique de transmission et de participation.

La fête de la danse est coordonnée au niveau national par Reso – Réseau Danse Suisse.

https://fetedeladanse.ch/