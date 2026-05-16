La Fête de la nature invite à garder nos yeux grands ouverts

Keystone-SDA

La Fête de la nature revient la semaine prochaine - du 20 au 25 mai - pour une 15e édition partout en Suisse romande. Autour du thème "Un oeil sur la nature", la manifestation propose plus de 300 activités gratuites.

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(Keystone-ATS) «Après un thème sur l’écoute de la nature en 2025, nous avons décidé pour cette édition de mobiliser la vue pour mettre en valeur les beautés de la nature. Un oeil sur la nature: ce thème permet une grande diversité d’activités, puisque la nature peut se regarder sous différentes facettes», expliquent les organisateurs.

«Un oeil sur la nature, c’est à la fois une invitation à prendre le temps d’observer ce qui nous entoure et parfois de découvrir des détails invisibles au premier regard. Et c’est également veiller à sa protection, être attentif aux équilibres fragiles et questionner nos pratiques et nos impacts», soulignent-ils.

Plus de 200 partenaires

Parmi les expériences proposées: sorties à l’aube à l’écoute des oiseaux, apprendre à reconnaître les plantes comestibles, explorer la vie des rivières ou des tourbières, observer la nature loupe à la main, apprendre à dessiner la forêt, installer un tunnel à traces ou encore réaliser un mandala de fleurs médicinales et comestibles.

Plus de 200 partenaires oeuvrent avec l’Association de la Fête de la nature durant six jours: parcs naturels régionaux, associations d’envergure nationale ou locale, musées, jardins botaniques, communes, services cantonaux ou encore cercles de sciences naturelles. Des particuliers partagent également leurs connaissances.

Les inscriptions (gratuites) se font sur le site de la manifestation (www.fetedelanature.ch/programme). L’an dernier, ce sont plus de 12’000 personnes qui avaient participé à l’événement.

www.fetedelanature.ch