La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

La Faculté de médecine de l’UNIGE fête ses 150 ans en conférences

Keystone-SDA

La Faculté de médecine de l'Université de Genève (UNIGE) célèbre ses 150 ans avec une série de sept conférences avec la Société médicale de Genève (SMG). La première est prévue mercredi prochain avec le philosophe et écrivain français André Comte-Sponville, notamment spécialiste des questions d'éthique des soins.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il abordera les limites de la médecine dans la société. D’autres discussions s’étaleront ensuite jusqu’à fin 2026. Ces conférences porteront notamment sur le travail, la désinformation médicale ou encore l’intelligence artificielle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision