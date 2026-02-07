La Faculté de médecine de l’UNIGE fête ses 150 ans en conférences

Keystone-SDA

La Faculté de médecine de l'Université de Genève (UNIGE) célèbre ses 150 ans avec une série de sept conférences avec la Société médicale de Genève (SMG). La première est prévue mercredi prochain avec le philosophe et écrivain français André Comte-Sponville, notamment spécialiste des questions d'éthique des soins.

1 minute

(Keystone-ATS) Il abordera les limites de la médecine dans la société. D’autres discussions s’étaleront ensuite jusqu’à fin 2026. Ces conférences porteront notamment sur le travail, la désinformation médicale ou encore l’intelligence artificielle.