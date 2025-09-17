La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Fed abaisse sans surprise ses taux d’un quart de point

Keystone-SDA

La Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé mercredi ses taux d'intérêt pour la première fois de l'année. Cette proportion a été jugée trop timorée par le nouveau gouverneur, tout juste promu par Donald Trump, qui a suggéré une diminution plus marquée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La banque centrale des Etats-Unis a sans surprise diminué ses taux directeurs d’un quart de point de pourcentage. Ils sont désormais compris entre 4% et 4,25%, soit toujours beaucoup plus hauts que ce que souhaite le président américain.

Un seul responsable a voté contre cette décision: Stephen Miran, qui a rejoint la Fed seulement mardi, nommé par M. Trump, et qui aurait voulu voir les taux d’intérêt baisser d’un demi-point.

La Fed s’est aussi montrée un peu plus optimiste concernant la croissance américaine: elle la voit désormais à 1,6% à la fin de l’année, contre 1,4% dans ses prévisions de juin. Elle reconnaît une dégradation des conditions sur le marché du travail. «Les créations d’emplois ont ralenti, le taux de chômage a progressé mais reste bas», écrit-elle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision