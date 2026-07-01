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La Fed pas à l’aise avec le niveau de l’inflation aux USA (Warsh)

Keystone-SDA

Les prix sont "trop élevés" aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le nouveau président de la banque centrale américaine (Fed) Kevin Warsh, répétant l'engagement de l'institution à ramener l'inflation dans les clous.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Si certains acteurs, que ce soit parmi les ménages, les entreprises ou dans le domaine financier, pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d’un objectif d’inflation supérieur à 2%, eh bien, j’imagine qu’ils seraient déçus», a-t-il dit depuis un forum de banquiers centraux au Portugal.

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