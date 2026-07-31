La Fifa poursuit son plan d’ouverture aux investisseurs privés

Keystone-SDA

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La Fifa a annoncé vendredi qu'elle comptait poursuivre son projet de création d'une société commerciale ouverte aux investisseurs étrangers, malgré les critiques et menaces de boycott des nations européennes.

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(Keystone-ATS) «Le processus de consultation que nous avions prévu a été perturbé par des informations inexactes diffusées dans les médias», affirme vendredi dans un communiqué la Fifa, l’instance dirigeante du football mondial, ajoutant: «Nous poursuivrons néanmoins cette consultation afin que chaque fédération membre puisse se prononcer sur la base de faits avérés».

«Personne n’est en train de vendre le football. C’est quelque chose que la Fifa n’envisagerait jamais», affirme l’instance dans son communiqué, confirmant avoir bien entendu les critiques émanant notamment des fédérations européennes (UEFA) et américaines (Concacaf).

Consultation démocratique

«Nous respectons les retours et les inquiétudes rendues publiques et nous réaffirmons notre engagement à ouvrir une consultation ouverte et démocratique», assure le communiqué.

Les 55 fédérations de l’UEFA ont menacé jeudi «à l’unanimité» de ne pas participer aux prochaines compétitions de la Fifa si celle-ci ne renonce à son projet dévoilé mardi de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés. La Concacaf, qui regroupe 41 fédérations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a quant à elle «rejeté la proposition».

De son côté, la Confédération asiatique (AFC) a regretté que ce projet ait été rendu public sans que ses membres n’aient été consultés auparavant tandis que la Confédération africaine de football (CAF) s’est montrée moins critique, appelant ses associations membres à «examiner» et à «évaluer» le projet.

L’objectif de la Fifa est de porter à 10 milliards de dollars le financement du développement du football dans les quatre prochaines années.

Des investisseurs privés pourront posséder des parts de la nouvelle société créée à cet effet, la Fifa Forward Enterprise (FFE), mais resteront minoritaires à hauteur d’environ 20%, a promis l’instance, qui veut lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars, sur la base d’une valorisation de la future entreprise évaluée à 20 milliards de dollars.

La Fifa assure qu’elle conservera le contrôle exclusif de cette société ainsi que «l’autorité exclusive» sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier, les décisions réglementaires…

Si le projet voit le jour, chacune des 211 fédérations membres de la Fifa pourrait recevoir une enveloppe exceptionnelle de 20 millions de dollars début 2027 et verra passer sa dotation sur la période 2027-2030 de 8 à 20 millions de dollars.