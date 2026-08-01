La Fifa retire son projet de société privée

Keystone-SDA

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La Fifa ne mettra pas en oeuvre son projet d'ouverture aux investisseurs privés. Face à la fronde et aux menaces de boycott des Coupes du monde venues notamment de l'UEFA, elle a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi abandonner cette proposition.

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(Keystone-ATS) «Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que ce projet avait créé des divisions qui, quel que soit le niveau de soutien dont il bénéficie, ne servent plus l’objectif initialement fixé», écrit la Fifa.

Le projet FIFA Forward Enterprise avait pour objectif de fournir une base permettant de renforcer davantage les associations membres de la FIFA et notre sport à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays où le soutien est le plus nécessaire. Et surtout de ne le mettre en œuvre que si une majorité des associations membres de la FIFA y était favorable et toujours dans le cadre d’un processus de consultation avec celles-ci, le Conseil de la FIFA, les confédérations et l’ensemble des parties prenantes.

A l’avenir, Gianni Infantino a l’intention de réunir à nouveau toutes les parties concernées dans les jours et les semaines à venir, dans un esprit d’intérêt commun pour notre sport, et dans le but de poursuivre le développement du football partout dans le monde, en particulier dans les pays qui ont le plus besoin de notre soutien.

Fronde

Vendredi, au lendemain de la menace de boycott des Coupes du monde venue de l’UEFA, la Confédération asiatique de football (AFC) a estimé vendredi que toute proposition menaçant le Mondial «devait être reconsidérée». Cette position accentue la pression sur la FIFA et son projet d’ouverture aux investisseurs privés.

Parmi les opposants au projet s’est ajouté le conseiller principal du patron de la FIFA, Carlos Cordeiro, qui a annoncé sa démission de l’instance mondiale vendredi.