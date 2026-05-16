La finale de l’Eurovision dans l’attente des résultats

Keystone-SDA

Les 25 artistes qualifiés pour la finale l'Eurovision ont offert samedi soir un spectacle de plus de deux heures dans un déluge pyrotechnique festif. Ils attendent désormais le résultat du vote des jurés et du public.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le spectacle a démarré sur une note de Mozart à 21h00 pour cette 70e édition du plus grand télécrochet au monde, marquée par le boycott de cinq pays contre la présence d’Israël.

Archi-favori, le duo composé de la violoniste à la renommée internationale Linda Lampenius et du chanteur Pete Parkkonen, qui représente la Finlande, a embrasé l’immense scène circulaire de la Stadthalle de Vienne devant plus de 11’000 spectateurs.

«Cela va se jouer entre la Finlande et l’Australie», prognostique Fabien Randanne, journaliste à 20 Minutes France et spécialiste du concours, alors que le décompte des votes des jurys nationaux et du public a démarré.

La vedette australienne aux neuf millions d’albums vendus, Delta Goodrem, 41 ans, s’est hissée au deuxième rang des favoris selon les parieurs, avec «Eclipse», une ballade sur la magie de l’amour qui exalte sa voix puissante.

«Delta, c’est ma reine», s’enthousiasme Jeremy, 45 ans, un enseignant originaire du Royaume-Uni. «Je suis fan d’elle depuis 23 ans», dit-il à l’AFP.

La presse comme le public ont placé l’Australienne en première position de leur vote après la répétition générale de vendredi soir.

Sa progression dans les pronostics s’est faite au détriment des chanteurs de la Grèce, d’Israël et du Danemark, donnés maintenant respectivement troisième, cinquième et septième, mais qui ont été très applaudis aussi.