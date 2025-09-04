La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Finma harmonise les procédures d’insolvabilité dans la finance

Keystone-SDA

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a procédé à la fusion de trois ordonnances régissant la procédure d'insolvabilité pour les banques, les assurances et autres sociétés financières. Cette harmonisation entrera en vigueur le 1er octobre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les révisions des lois sur les banques (LB) et sur la surveillance des assurances (LSA) ont rendu nécessaire cette fusion.

La nouvelle ordonnance «consolidée» sur l’insolvabilité regroupe désormais celle sur l’insolvabilité bancaire (OIB-Finma), celle sur la faillite des assurances (OFA-Finma) et celle sur la faillite de placements collectifs (OFPC-Finma), indique jeudi le gendarme financier.

«Ce texte régit (…) la procédure d’assainissement et de faillite pour tous les établissements des marchés financiers relevant de la compétence de la Finma en matière d’insolvabilité, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories d’établissements», précise le communiqué. Une audition sur ce texte menée entre octobre et décembre 2024 a permis d’établir que le projet n’était pas «controversé».

Les changements législatifs pour la LB et pour la LSA sont entrés en force respectivement en 2023 et en 2024.

