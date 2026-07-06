La fintech Klarna demande une licence bancaire aux États-Unis

Keystone-SDA

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Klarna, déjà cotée en Bourse aux Etats-Unis, où elle revendique 30 millions de clients, a annoncé lundi le dépôt d'une demande de licence bancaire dans l'Utah. Le groupe, connu notamment pour ses prestations de paiements différés, veut y créer la Klarna Bank USA.

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(Keystone-ATS) «Nous avons pu constater de première main l’appétit pour une approche plus équitable et plus transparente aux États-Unis», cette licence étant «la prochaine étape naturelle», a déclaré Sebastian Siemiatkowski, cofondateur et directeur général de Klarna. La société financière suédoise a précisé avoir «soumis des demandes auprès du ministère des institutions financières de l’Utah et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Assurée par la FDIC et «filiale à 100%», Klarna Bank USA aura «son propre conseil d’administration, sa propre gouvernance et ses propres dispositifs de contrôle interne». Son directeur général sera Gary Harding, qui a auparavant dirigé Prime Alliance Bank et Milestone Bank, toutes deux basées dans l’Utah.

Fondée par trois étudiants en 2005 et initialement appelée Kreditor, Klarna avait proposé une solution de paiement en ligne permettant aux acheteurs de recevoir leurs articles avant de payer.

Banque agréée en Europe depuis 2017, elle affirme servir déjà des clients américains, plus de 30 millions, via des «banques partenaires».

Entrée en Bourse de New York en septembre 2025, Klarna capitalise plus de 7 milliards de dollars. Ces dernières années, elle a élargi ses services à des prestations telles que des portefeuilles numériques et la possibilité pour les clients de gagner des récompenses en cashback, entrant ainsi en concurrence avec les banques de détail.