La flottille pour Gaza a dû revenir à Barcelone à cause du vent

Keystone-SDA

Des vents violents en Méditerranée ont contraint les bateaux partis dimanche de Barcelone vers Gaza à retourner à leur port de départ. La flottille transporte de l'aide humanitaire et des militants pro-palestiniens, dont la militante suédoise Greta Thunberg.

(Keystone-ATS) «En raison de conditions météorologiques dangereuses, nous avons effectué un essai en mer puis sommes revenus au port pour permettre à la tempête de passer. Cela a entraîné un retard de notre départ afin d’éviter les complications avec les bateaux plus petits», a déclaré lundi la Global Sumud Flotilla dans un communiqué.

Elle ne précise pas à quel moment les navires étaient revenus au port de Barcelone.

