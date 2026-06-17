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La formation de chiens d’assistance sera mieux encadrée

Keystone-SDA

Une certification sera désormais nécessaire pour les formateurs de chiens d'assistance. Après le Conseil des Etats, le National a tacitement accepté mercredi une motion visant à mieux réguler cette activité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Aujourd’hui n’importe qui peut se prétendre formateur ou formatrice de chiens d’assistance, regrette Pascal Broulis (PLR/VD) dans son texte. En résulte une hétérogénéité préoccupante dans la branche.

Certains comportements agressifs de chiens en public compromettent tant la sécurité publique, que portent préjudice aux détenteurs de chiens d’assistance qui peuvent se voir refuser certains accès à des lieux ou à des transports.

Le Vaudois critique aussi la sélection des bénéficiaires. Certaines organisations attribuent des chiens d’assistance à des personnes dont les besoins ne sont pas justifiés ou dont la capacité à gérer un chien de travail n’a pas été correctement évaluée.

Tout cela fait craindre des risques sécuritaires alors que ces chiens sont destinés à accompagner des personnes souffrant d’épilepsie, de diabète, de maladies neurodégénératives, de handicap physique ou de troubles du développement. C’est pourquoi M. Broulis demande une certification des organisations formatrices et des titres protégés pour les chiens d’assistance et d’alerte médicale.

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