La France ordonne la libération du Libanais Georges Abdallah

Keystone-SDA

Libre, après plus de 40 ans dans les prisons françaises. La cour d'appel de Paris a ordonné jeudi la remise en liberté du Libanais Georges Abdallah, condamné en 1987 pour complicité d'assassinats de diplomates américain et israélien.

4 minutes

(Keystone-ATS) La libération « sous condition de quitter le territoire national » interviendra le 25 juillet, a indiqué une source judiciaire à la fin de l’audience non publique au palais de Justice de Paris, en l’absence de Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré dans les Hautes-Pyrénées.

« S’ils ont accepté de me libérer, c’est grâce à cette mobilisation qui est ascendante », a réagi Georges Abdallah. « Nous sommes très heureux de cette décision », a assuré à l’AFP depuis le Liban son frère, Robert Abdallah. « Nous n’aurions jamais imaginé qu’il serait enfin libéré », a-t-il confié.

« C’est à la fois une victoire judiciaire et un scandale politique qu’il ne soit pas sorti plus tôt, à cause du comportement des États-Unis et de tous les présidents français » successifs, a déclaré devant la salle son avocat, Me Jean-Louis Chalanset.

« Vie en prison »

Les Etats-Unis, parties civiles, se sont vigoureusement opposés à chacune des demandes de libération déposées par Georges Abdallah.

Israël ne s’était pas manifesté pendant la procédure judiciaire, mais a « regretté » jeudi, par la voix de son ambassade à Paris, la décision de justice. « De tels terroristes, ennemis du monde libre, devraient passer leur vie en prison », a écrit l’ambassade dans un communiqué.

Dans sa prison où il a appris la nouvelle, Georges Abdallah était lui « très ému », notamment à l’idée de « retrouver sa famille qu’il n’a pas vue depuis 41 ans », a affirmé José Navarro, membre de son comité de soutien qui a pu lui rendre visite dans la journée.

Mais il y a aussi « cette inquiétude » quant à ses conditions de retour, « pour la sécurité de sa famille », a-t-il ajouté. Et puis il va découvrir « un monde qu’il ne connaît pas. Même s’il avait toujours à coeur de s’informer, après 41 ans le monde a bien changé ».

Liban satisfait

Le Liban, qui réclame sa libération aux autorités françaises depuis des années, s’est dit via son chargé d’affaires à Paris « extrêmement satisfait ».

« Nous l’attendions depuis longtemps », a déclaré M. Ziad Taan, ajoutant que « l’Etat libanais prend toutes les dispositions pour organiser son retour avec les autorités françaises » au Liban, où il est « le bienvenu ».

Le parquet général peut faire un pourvoi en cassation, mais il ne serait pas suspensif, et n’empêcherait donc pas Georges Abdallah de rentrer au Liban.

Incarcéré depuis 1984

Incarcéré en France depuis 1984, l’ancien chef d’un groupuscule de chrétiens libanais marxistes pro-palestiniens est libérable depuis 25 ans, mais a vu sa dizaine de demandes de remise en liberté échouer.

Mais pour celle-ci, à quelques mois d’intervalle, le tribunal puis la cour d’appel s’étaient prononcés pour, estimant la durée de sa détention « disproportionnée » par rapport aux crimes commis, et jugeant qu’à 74 ans, ce détenu « âgé » aspirant à « finir ses jours » dans son village du nord-Liban ne présentait plus de risque de trouble à l’ordre public.

Célébrité passée

Aujourd’hui tombé dans l’oubli, Georges Abdallah était dans les années 1980 l’ennemi public n°1 et l’un des prisonniers les plus célèbres de France.

Pas à cause de son affaire, mais parce qu’on l’a longtemps cru, à tort, à l’origine de la vague d’attentats de 1985-1986 qui a fait 13 morts dont sept au magasin Tati de la rue de Rennes.

Georges Abdallah n’a jamais reconnu son implication dans les assassinats des diplomates à Paris, mais les a toujours qualifiés d' »actes de résistance » contre « l’oppression israélienne et américaine », dans le contexte de la guerre civile libanaise et l’invasion israélienne au sud-Liban en 1978.

Son groupuscule des FARL (Fractions armées révolutionnaires libanaises), dissous depuis longtemps, « n’a pas commis d’action violente depuis 1984 », avait toutefois souligné la cour, estimant que Georges Abdallah « représente aujourd’hui un symbole passé de la lutte palestinienne ».