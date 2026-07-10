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La fumée d’un incendie en Italie impacte le Haut-Valais

Keystone-SDA

Un feu fait rage depuis neuf jours à la frontière franco-italienne près de Gondo (VS). Plus de 600 hectares de forêt ont déjà été brûlés. Vendredi Alertswiss a émis une alerte pour la population suisse de la région du Simplon.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le système d’alerte de la Confédération demande de fermer les fenêtres et les portes et d’éteindre les climatiseurs en raison du fort dégagement de fumée. Parallèlement, il est recommandé aux personnes de ne pas se rendre dans la zone touchée.

Le feu s’est déclaré à Cuzzago en Italie, à 40 kilomètres de Gondo. Selon les informations du Walliser Bote, en l’espace de neuf jours, l’incendie s’est considérablement propagé. Environ 600 hectares de forêt étaient déjà touchés jeudi soir. Cela correspond à six fois la superficie de l’incendie de forêt qui s’était déclaré au-dessus de Bitsch en 2023.

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