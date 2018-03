La générale de l'Expo

Ce contenu a été publié le 6 mai 2002 08:22 06. mai 2002 - 08:22

Ces deux journées ont été l'occasion pour les "happy few" de découvrir enfin ce que l'Expo a dans le ventre (ici, le Jardin d'Eden d'Yverdon). (Keystone)

«Nous sommes prêts». Pour la directrice d'Expo.02 Nelly Wenger, les visites des arteplages réservées à la presse et aux riverains ont servi de générale.

Le temps a été exécrable mais le bilan est positif, a déclaré Mme Wenger. La journée test de dimanche en particulier affiche de «bons résultats». Des problèmes de signalisation ont été mis en évidence et il y sera remédié ces prochains jours.



A Neuchâtel notamment, l'accueil a été jugé sympathique, mais les WC mal signalés et mal répartis, a-t-on constaté sur place. Les trois balades en navette Iris ont connu un gros succès, tout comme les expositions «Ada» et «Robotics» des Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne.



Explorant la frontière indistincte entre «naturel» et «artificiel», les expositions présentées à Neuchâtel sont le reflet d'une intention à la fois didactique et ludique, susceptible de satisfaire tous les publics. L'élément aquatique est omniprésent dans les pavillons, comme dans la scénographie générale des lieux.



La journée a été émaillée par une petite frayeur pour l'arteplage mobile du Jura. Lors d'une manoeuvre d'approche d'un débarcadère de l'arteplage de Neuchâtel dimanche matin, la barge a heurté la terrasse sur l'eau du restaurant adjacent, «L'Aparté». L'incident n'a pas eu d'autre conséquence qu'une vitre cassée pour l'embarcation.

File d'attente

A Bienne, l'arteplage qui a accueilli le plus de monde, on signalait une file d'attente d'une heure devant l'exposition «Strangers in Paradise» (Migros), qui propose un voyage installé dans un caddie pour bousculer les clichés de la Suisse. Des critiques concernaient également les uniformes du personnel d'accueil de l'Expo, jugés peu visibles.



Les visiteurs ont aussi découvert le projet de la Banque nationale, qui dévoile l'imaginaire lié à l'argent et à ses tabous. L'exposition «Happy End», quant à elle, invite le public à un voyage intérieur à la recherche d'un sixième sens, le bonheur.



Dès l'entrée de l'arteplage d'Yverdon, qui offre neuf expositions, les sentiments du visiteur sont mis à contribution, le thème «Moi et l'Univers» prend toute sa dimension. Les multiples collines sont recouvertes de fleurs printanières, de tulipes prêtes à éclore. Les couleurs vives s'imposent au regard.



L'arteplage de Morat, dont le centre de gravité est le Monolithe de Jean Nouvel, invite à la réflexion sur l'identité, la patrie et la spiritualité. Le cadre y est favorable. La visite tient de la promenade au bord du lac et dans les ruelles de la vieille ville, au cours d'un circuit de 3 kilomètres.

7000 visiteurs

Au total, quelque 7000 personnes - habitants de la région et familles des collaborateurs - ont visité les arteplages dimanche, 3000 à Bienne, 2000 à Neuchâtel, 1300 à Yverdon-les-Bains et 700 à Morat. S'y ajoutaient quelque 500 journalistes. Des exercices d'évacuation ont notamment été menés à Bienne, ainsi que dans le Monolithe de Morat.



Une seconde journée test sera organisée dimanche prochain et des adaptations pourront également être effectuées au cours des premiers jours d'ouverture, a souligné Nelly Wenger. La principale inconnue réside toutefois désormais dans la météo. François Rochaix se dit satisfait de l'avancement des préparatifs du spectacle d'ouverture, a-t-elle ajouté.

1,5 million de billets

Le directeur du marketing Rainer Müller a annoncé pour sa part que 1 530 000 billets ont été vendus. C'est 50 % de plus que ce que l'Expo espérait écouler avant le 15 mai. «Désormais, tout est possible», a-t-il affirmé.



Ces 1,5 millions de billets représentent 3 millions d'entrées. L'Expo espère vendre 4,8 millions de billets correspondant à 10,5 millions d'entrées. M. Müller s'est particulièrement réjoui des 190 000 passeports de saison vendus à ce jour. Quelque 330 000 écoliers visiteront également l'Expo au cours des sept premières semaines.



swissinfo avec les agences

