La gauche bernoise veut une Place fédérale réservée le 14 juin

Keystone-SDA

L'exécutif de la Ville de Berne devra examiner comment réserver à l'avenir la Place fédérale tous les 14 juin pour la Grève féministe. Il n'était pas favorable à ce postulat de l'Alliance verte/Jeunesse alternative adopté par 30 voix contre 28 jeudi soir.

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(Keystone-ATS) Les auteurs de cette initiative font valoir qu’une réservation permanente permettrait à la ville de lever les obstacles administratifs pour le mouvement de grève obligé chaque année de réserver la place.. De plus, la ville assumerait ainsi sa responsabilité particulière en matière d’égalité.

La Place fédérale doit appartenir à la lutte queer-féministe jusqu’à ce que l’égalité soit atteinte, a exigé Nora Joos (JA). Il n’est pas nécessaire de tout réglementer, a au contraire estimé Debora Alder-Gasser, (PVL) qui a mis en garde contre un précédent.

Au nom de l’exécutif, le conseiller municipal Alec von Graffenried a dit ne pas souhaiter créer de réglementation spéciale, mais continuera à prendre en compte les revendications de la grève des femmes le cadre dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Ce dimanche 14 juin, le Collectif de la grève féministe de Berne renonce à organiser une grande manifestation dans le centre-ville, mais utilise la Place fédérale comme point central de la journée de grève. Parallèlement, des actions décentralisées et privées auront lieu.