La Genève internationale s’active pour de meilleurs politiciens

2 minutes

(Keystone-ATS) Les campagnes électorales dans de nombreux pays montrent une méfiance envers les dirigeants politiques et un décalage avec les citoyens. Quatre organisations, dont trois de la Genève internationale, ont lancé une coalition pour de meilleurs responsables politiques.

Cette initiative pour “l’excellence dans le leadership politique” (LEiP) regroupe le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP) la Fondation Kofi Annan et NexusVesting. Mais également la “Fondation apolitique”, établie à Londres.

Dès mai, une vingtaine de jeunes acteurs politiques émergents du monde entier, dont une Suissesse, viendront à Genève pour être encadrés, ont affirmé jeudi à Keystone-ATS ces différentes entités. L’objectif est aussi d’investir dans la recherche sur le leadership politique face aux défis du 21e siècle, comme c’est déjà le cas pour le secteur privé.

“En comparaison avec d’autres branches, peu est fait pour identifier, préparer, soutenir et évaluer les responsables politiques”, affirme le responsable du GCSP en charge du dispositif, Peter Cunningham. Alors que les discours sont de plus en plus “toxiques” sur la politique, selon lui, des campagnes publiques tenteront également de rapprocher dirigeants politiques et citoyens.

Une semaine du leadership politique sera elle organisée chaque année à Genève. Des sondages seront menés auprès de citoyens dans différents pays. Un dialogue sera porté avec des partis pour considérer “leurs défis, leurs besoins et leurs attentes”.

“Le leadership politique aujourd’hui est dur. Peut-être plus dur que jamais”, fait remarquer la directrice exécutive de la Fondation Kofi Annan, Corinne Momal-Vanian. Face aux questions auxquelles ils doivent répondre, les dirigeants doivent être armés de valeurs et d’outils. “Nous devons les soutenir. C’est ce que cette initiative souhaite faire”, dit la directrice exécutive.