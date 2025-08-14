La Grèce entrevoit une amélioration sur le front des incendies

Keystone-SDA

Les pompiers en Grèce ont réussi jeudi à circonscrire un grand incendie de forêt qui menaçait Patras, la troisième plus grande ville du pays. Les bombardiers d'eau continuent toutefois de lutter contre des feux sur trois autres fronts.

(Keystone-ATS) La situation à Patras (ouest), le principal port grec vers l’Italie, s’est beaucoup améliorée après une lutte contre les flammes toute la nuit, a déclaré le porte-parole des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, à la télévision.

A Patras, les pompiers faisaient désormais face à des foyers « épars », mais le feu était « toujours actif » dans les faubourgs est de la ville de plus de 200’000 habitants, a-t-il précisé.

La police a annoncé jeudi avoir arrêté un homme de 25 ans, soupçonné d’avoir déclenché l’un des incendies près de Patras. Le gouvernement conservateur a décidé, depuis 2024, de durcir les sanctions contre les auteurs d’incendies qui peuvent être condamnés à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison et à une amende pouvant atteindre 200’000 euros (188’433 francs suisses).

Mercredi, un hôpital pour enfants et une maison de retraite avaient été évacués alors que l’incendie s’était dangereusement rapproché de la ville. L’incendie était arrivé la veille jusqu’aux banlieues de Patras et a ravagé une fourrière, y détruisant plus de 500 véhicules.

Zones urbaines touchées

Selon Alexandros Dimitrakopoulos, professeur de foresterie à l’Université Aristote de Thessalonique, les feux de forêt en Grèce affectent désormais régulièrement les zones urbaines.

« Nous l’avons vu dans la grande région d’Athènes depuis 2021, maintenant c’est à Patras, » a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision publique ERT.

D’autres incendies importants sévissaient jeudi sur l’île ionienne de Zante (ouest), l’île égéenne de Chios (est) et près de la ville occidentale de Preveza, a déclaré le porte-parole.

En citant des données du programme européen de surveillance satellitaire Copernicus, l’Observatoire d’Athènes a précisé jeudi que les incendies en cours dans la région de Patras, sur l’île égéenne de Chios, sur l’île ionienne de Zante et près de la ville de Preveza (ouest) avaient consumé plus de 10’000 hectares.

Environ 600 équipes au sol et près de 30 avions bombardiers d’eau étaient déployés dès l’aube sur tous les sites. La diminution de l’intensité du vent a favorisé les efforts de lutte contre les incendies.

La Grèce a connu depuis juin plusieurs grands incendies de forêt ayant détruit plus de 20’000 hectares.Les feux ont été favorisés par des températures très élevées, que les scientifiques attribuent à l’aggravation du changement climatique induit par l’homme